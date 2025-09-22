Arturo Zubía acompaña entrega de 557 mil pesos en apoyos para proyectos productivos en Camargo

Con el propósito de impulsar la economía local y brindar nuevas oportunidades a las familias de la región, se llevó a cabo la entrega de 557 mil pesos en financiamientos, beneficiando a 11 familias camarguenses que ahora podrán invertir en sus propios proyectos productivos.

El evento tuvo lugar en el salón de la Asociación Agrícola, encabezada por Domingo Marqués, un aliado permanente para mantener el vínculo con los agricultores de Camargo.

La entrega se realizó a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, dirigida por Rafael Loera Talamantes, a quien el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía Fernández, reconoció por su disposición y compromiso con la gente de la región.

“Mi agradecimiento a nuestro secretario por su vocación de servicio y a nuestra gobernadora Maru Campos, por seguir volteando a ver a la región centro sur. Gracias a su apoyo, hoy llegamos a más familias con programas que generan desarrollo y oportunidades”, expresó el legislador panista.

El diputado Zubía reiteró que seguirá trabajando para que cada vez más familias accedan a estos beneficios, que representan una herramienta para mejorar sus condiciones de vida, generar ingresos y fortalecer el desarrollo económico de Camargo y la región centro sur del estado.