Arturo Medina lamenta muerte del diputado Chacón, integrante del GPPRI

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, lamentó el fallecimiento del diputado Luis Fernando Chacón, subcoordinador de la bancada priista.

“Amigo querido, que Dios te abrace y te reciba con todo el amor que sembraste en esta tierra; gracias por tu nobleza, por tu generosidad, por tu alma buena. Te vamos a extrañar muchísimo, te tendremos en el corazón siempre”, fueron las palabras con las que Medina Aguirre despidió a Luis Fernando Chacón.

Chacón Erives fue un reconocido priista, actualmente era diputado local y representaba al Distrito 13 con sede en Guerrero, municipio del que también fue alcalde.

octubre 26, 2025 7:48 am

