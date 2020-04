Arrojan cloro a enfermero parralense en centro comercial

Noticias de Chihuahua.-

A través de su cuenta personal en redes sociales, el enfermero que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parral, dio a conocer que fue víctima de un ataque durante el día de hoy.

El trabajador de la salud, quien responde al nombre de Francisco Núñez, publicó un video de 27 segundos, en el que exteriorizó lo ocurrido fuera de un centro comercial en la ciudad, desconociendo en qué tienda exactamente ocurrió.

“Soy el enfermero que bañaste en cloro afuera de un centro comercial, nomás quería decirte que esto no te va ayudar en nada a no contagiarte, ni a ti y a las personas que venían contigo. Utiliza cubrebocas y sobre todo no salgas de casa. Esto no se hace, no te mal informes en las redes sociales, usa el sentido común y no salgas de casa”, expresó.

Asimismo, durante el video el afectado enseñó la prenda manchada con el líquido que le arrojaron, situación que causó indignación en la ciudadanía, ocasionando más de 187 reacciones, 99 comentarios y 155 compartidas en menos de una hora de la publicación.

Es de señalar que es el primer caso que se documenta sobre una agresión en Parral hacia algún trabajador del sector salud.

Información de Diario Parral