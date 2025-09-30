Arranca Marco Bonilla la mejora del parque de Villas del Rey

• Con la iniciativa “Diseña tu parque”, vecinos propusieron las mejoras de este espacio emblemático

El alcalde Marco Bonilla dio arranque a las obras de rehabilitación del parque de la colonia Villas del Rey, proyecto que forma parte de la iniciativa “Diseña tu parque”, donde las y los vecinos participaron activamente en la definición de las mejoras necesarias para este espacio público.

El programa “Diseña tu parque” permite que la ciudadanía proponga y decida qué intervenciones se requieren en sus áreas verdes, de acuerdo con las necesidades más sentidas de la comunidad.

En su mensaje, Marco Bonilla destacó la importancia de la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos y reconoció el compromiso de las familias de Villas del Rey, “los parques son el corazón de nuestras colonias y su mejora es posible gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno”, expresó.

Por su parte, la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, resaltó que este tipo de iniciativas fortalecen la unión vecinal y generan cambios visibles, «este parque es de todas y todos; hoy damos el primer paso de una transformación que continuará en siguientes etapas”, señaló.

Lupita Sáenz, presidenta del Comité de Vecinos de Villas del Rey, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y reconoció la cercanía del Alcalde para atender las necesidades de la colonia.

Como parte del evento, el Gobierno Municipal instaló una feria de servicios en la que participaron distintas dependencias y asociaciones. Entre ellas, el Teso Móvil, que ofrece descuentos en el pago del Predial; un módulo de atención veterinaria con aplicación de vacunas para mascotas; entrega de árboles y plantas; además de servicios de salud y programas municipales para beneficio de las familias.