Arranca Marco Bonilla construcción de paso superior de Los Nogales e Industrias

El presidente municipal Marco Bonilla dio inicio oficial del arranque de la construcción del paso superior de vialidad Los Nogales e Industrias, obra insignia que busca fortalecer la seguridad vial con nuevas infraestructuras que faciliten la circulación entre diferentes zonas urbanas, reduzcan la congestion y optimicen tiempos de desplazamiento.

Con una inversión 218 millones de pesos, en un periodo de ejecución de 10 meses, se beneficiará a 350 mil chihuahuenses.

En la zona había 107 árboles que tuvieron que ser reubicados, de los cuales 87 se trasplantaron con éxito, donde además, el Gobierno Municipal plantará 270 nuevos árboles de especies endémicas en las áreas de la obra y sus alrededores.

Además, durante este evento se anunciaron los otros puentes, el de avenida Fuerza Aérea y Carretera a Aldama y la gaza en Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud; en total las tres obras proyectan una inversión de más de 800 millones de pesos.

Bonilla Mendoza dejó claro que esta obra durará 10 meses.