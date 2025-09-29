Arranca Gobierno del Estado en Delicias obra de rehabilitación del Subcolector Poniente

– _Se beneficiará de manera directa a más de 5 mil habitantes_

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) inicio la obra de rehabilitación del Subcolector Poniente, donde se contempla una inversión superior a los 2 millones 300 mil pesos.

Los trabajos, que se desarrollan con recursos propios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, consisten en la reposición de más de 500 metros lineales de tubería de PVC de 12 pulgadas y de 90 descargas domiciliarias, así como la renivelación de nueve pozos de visita.

Las labores se realizarán durante un plazo de 120 días y beneficiarán de manera directa a más de 5 mil habitantes del sector poniente de la localidad.

Mario Mata, director ejecutivo de la JCAS, dijo que los trabajos anteriores del Subcolector Poniente habían funcionado de manera irregular como drenaje pluvial, lo que generó su deterioro y provocó constantes taponamientos.

“Su rehabilitación no solo permitirá resolver un riesgo para la infraestructura, sino mejorar la calidad de vida de las y los delicienses”, destacó.

El director ejecutivo de la JMAS Delicias, Juan Carlos Velasco, explicó que estos trabajos son resultado del trabajo conjunto con Gobierno del Estado y la JCAS, con la prioridad de ofrecer servicios de calidad para proteger la salud de la población.

Indicó que el proyecto está enfocado en modernizar la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio digno, eficiente y sostenible para la ciudadanía.