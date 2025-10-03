Arranca en Aquiles Serdán la «Callejoneada Cultural Universitaria» de la UACH para celebrar a los murciélagos

Bajo el lema «Murciélagos: amigos de la luna, aliados de la vida», el encuentro mezcló cultura, turismo y educación ambiental con la participación de múltiples instituciones.

Con una vibrante exhibición de música y danza en la plaza principal, acompañada de degustaciones de comida local y vino regional, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Municipio de Aquiles Serdán dieron inicio a la «Callejoneada Cultural Universitaria», un encuentro diseñado para promover la cultura, el turismo local y la educación ambiental, con un enfoque especial en la conservación de los murciélagos.

La callejoneada se enmarca en los festejos del «Bat Weekend» y bajo el lema «Murciélagos: amigos de la luna, aliados de la vida». La actividad reunió a habitantes y visitantes. Asimismo, alumnos de primaria participaron en un creativo concurso de murciélagos elaborados con materiales reciclados, fomentando así la reutilización y la conciencia ecológica.

Este proyecto es una iniciativa de la Dirección de Proyectos Estratégicos Universitarios de la UACH, encabezada por la Mtra. Rocío Carrete, y cuenta con una amplia colaboración interinstitucional. Entre los participantes se encuentran la empresa Vinícola Amelia, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, los Gobiernos Municipales de Chihuahua y Delicias, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, así como varias facultades de la UACH tales como Artes, Ciencias de la Cultura Física, Filosofía y Letras, Ciencias Agrotecnológicas, Zootecnia y Ecología, y la Dirección de Extensión y Difusión Cultural.

Durante el acto protocolario, la Mtra. Rocío Flores Carrete, Directora de Proyectos Estratégicos Universitarios, destacó la importancia de estos espacios de vinculación y expresó que esto es el resultado de una suma de voluntades, a la vez que agradeció el compromiso con el medio ambiente y la academia: “En la UACH vamos por más conciencia ecológica, por más investigación, por más UACH”, finalizó.

Cabe destacar que las actividades continúan este viernes con la presentación del programa «Guardianes de la Noche: Educación ambiental para todos», organizado con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH.

Para el sábado 4 de octubre, está programada una actividad exclusiva: la Cata en caverna «Entre vinos y alas», que se llevará a cabo en las minas viejas de Santo Domingo y la caverna de murciélagos. Este evento incluirá un recorrido turístico por las minas, una cata guiada de vinos a cargo de Vinícola Amelia y UACH Tadárida, una charla científica sobre la importancia de los murciélagos y la observación del espectacular vuelo de salida de estos mamíferos al anochecer.

De igual forma, el domingo 5 de octubre de 2025, se realizará un recorrido turístico al santuario de los murciélagos a partir de las 6:00, donde se desarrollará una plática de la importancia de los mismos para los ecosistemas, así como la observación de la salida de los murciélagos.

Con estas actividades culturales y recreativas, pero en especial con la «Callejoneada Cultural Universitaria», se refuerza el compromiso de la UACH con la extensión del conocimiento, la preservación del medio ambiente y el desarrollo cultural y turístico de las regiones del estado de Chihuahua.