Arranca el 29 Congreso Internacional de la Cultura Física en la UACH

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH inauguró el 29 Congreso Internacional de la Cultura Física, bajo el lema «Tendencias de la actividad física para la educación y el deporte», en el que se reúne a especialistas, académicos y estudiantes de distintas instituciones del país y del extranjero.

Durante la ceremonia de apertura, el Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos expresó que una misión universitaria es el fomento de la salud física y mental, por lo que este congreso ofrece nuevas herramientas y mejoras a la ciencia de cultura física. Destacó que en él se abordarán temas desde distintas perspectivas y visiones que enriquecen la formación académica: “La adecuada promoción de la educación, salud y deporte es indispensable para la formación de ciudadanos que contribuyen al bienestar colectivo”, añadió. Asimismo, Rivera Campos agradeció a quienes fungen como protagonistas activos: las y los estudiantes, así como investigadores y líderes de cambio en la Cultura Física.

Por su parte, el Director de la Facultad, Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez, destacó la importancia de este encuentro académico como un espacio de unidad, aprendizaje colectivo y análisis mediante un programa académico de alto nivel.

“Este congreso representa una oportunidad invaluable para fortalecer lazos entre investigadores, docentes y estudiantes. La cultura física no solo impacta en la formación académica, sino también en la construcción de una sociedad más saludable e inclusiva. Hoy, más que nunca, necesitamos del conocimiento compartido y del trabajo conjunto para seguir transformando la educación y el deporte”, expresó.

En su primera jornada, el congreso contempla la realización de siete conferencias magistrales, mientras que en los días posteriores se desarrollarán 23 talleres en las instalaciones de la facultad en el Campus II de la UACH, abordando temáticas rigurosas e innovadoras en torno al deporte, la salud y la educación, así como actividades culturales e históricas que distinguen al estado de Chihuahua.

Entre los ponentes invitados sobresale la participación del Dr. Edwin Román Albarrán Jardón, de la Universidad del Estado de México, así como del Dr. Mark Zmudy, profesor de Educación Ambiental y al Aire Libre de la Universidad de Ciencias Humanas Aplicadas, quien presentará la conferencia «El rol de la naturaleza en las actividades al aire libre». Asimismo, destaca la intervención del Mtro. Isaac Noé Piña Valdivia, egresado de esta facultad y actual Director General de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) en León, Guanajuato.

Los temas centrales giran en torno al código de ética, la inclusión de estudiantes y las tendencias emergentes en la cultura física, la promoción de la educación incluyente y con impacto social.