Arranca Congreso Nacional de Paleontología en la Facultad de Ingeniería

“Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, por eso es importante el desarrollo de este congreso en nuestra Universidad”, manifestó el rector de la UACH, M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, al inaugurar el XVI Congreso Nacional de Paleontología en la Facultad de Ingeniería, en coordinación con la Sociedad Mexicana de Paleontología.

Además, agregó que “en la Universidad avanzamos sobre el término interdisciplinariedad, que significa atravesar los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas por el surgimiento de nuevas necesidades y construir un currículum flexible”, al explicar la esencia del nuevo modelo educativo en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En este sentido, el rector consideró aclarar que el egresado del nuevo modelo educativo sepa reconocer el trabajo de conservación, al aprovechar las tecnologías y avances para que sean difundidos a la sociedad en general.

Con expertos en materia de geología, paleontología e investigaciones, procedentes de instituciones de España, Sudamérica y México, analizarán y expondrán temas de preservación, con el reconocimiento de fósiles de especies encontradas en el norte del país.

Así también se presentarán avances sobre el descubrimiento de restos en la región de Durango, Michoacán, Chiapas, Coahuila, Puebla y por supuesto, Chihuahua, en diferentes periodos, que se pretende acercarlos a los estudiantes y lograr un interés más profundo, expuso el M.I. Javier González Cantú, director de la Facultad de Ingeniería.

La Sociedad Mexicana de Paleontología es una organización sin fines de lucro que promueve y difunde el conocimiento de fósiles de México, así como su cuidado y preservación, en esta ocasión, coordina esfuerzos para llevar a cabo en conjunto con la Facultad de Ingeniería el desarrollo de este Congreso. El programa y horario se puede consultar en el enlace:

