Aranceles no tienen razón de ser y no debe ser generalizado: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer que ante la incertidumbre arancelaria, ahora en el ámbito automotriz sería un gran impacto para el estado.

“Esto es como una prueba de resistencia, es esperar y no caer en el pánico, nosotros sentimos que la lógica económica de Canadá, México y Estados Unidos no tiene razón de ser que esos aranceles se den de manera generalizada”, comentó.

Hay una esperanza en el sector productivo en que los aranceles se detengan, este es el impuesto por exportar mercancía a otro país, por lo cual asegura que el golpe será más duro para Estados Unidos.

Reitera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump pretende dar un impulso a las empresas estadounidenses, poniendo nuevamente en incertidumbre otro sector en este caso el automotriz.

“Si se viera ese escenario, creo que Chihuahua está bien parado porque abastece varios sectores con componentes entonces me parece que el dinamismo de Chihuahua no se vería comprometido, si fuera generalizado que no creemos que vaya a pasar, pues si estaremos hablando de una recomposición económica muy general muy, muy radical y detonaría un problema muy grave aquí en Chihuahua”, comentó.