Apuesta audaz de la Alcaldesa, pero no haremos excepciones: Corral por señalamientos de Maru Campos

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado rechazó categóricamente que exista una persecución política en contra de María Eugenia Campos Galván, ni en contra de nadie más, y lamentó la apuesta lanzada por la alcaldesa en torno de las investigaciones sobre la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua.

Reveló que se le ofreció, como a todos los que se han visto involucrados en la Operación Justicia para Chihuahua y se han acercado para ofrecer la reparación del daño, el criterio de oportunidad, pero ella decidió una estrategia distinta, tomó un camino diferente, por lo que será el propio proceso el que ponga las cosas en su lugar.

Consideró que la nómina secreta no es un asunto menor, “estamos hablando de cerca de 1000 millones de pesos que se le entregaron diversos personajes de distintos ámbitos bajo la figura de sobornos que eso fueron en realidad, de cohechos”.

Entrevistado por los medios de comunicación locales, el gobernador manifestó que en su administración nunca se ha hecho ni se hará jamás, manipular a autoridad alguna que tenga que ver con la persecución de los delitos.

Reiteró que desde el inicio de su gobierno, el compromiso fundamental que además será su legado para Chihuahua, es, ha sido y será, el combate a la corrupción en todas sus dimensiones, sin distingo y sin excepciones.

“Lo ofrecí en la toma de protesta como Gobernador que no habría una justicia selectiva, lo dije con todas sus letras: venimos a romper el pacto de impunidad que atenaza a partidos políticos, a sectores, a grupos empresariales,”, enfatizó.

Quiero pues con toda claridad, añadió, rechazar esta afirmación, “no tenemos ninguna persecución. Es público desde hace mucho tiempo que la Fiscalía General del Estado abrió investigaciones en torno del asunto conocido como la nómina secreta y en torno de él, no hemos distinguido a ningún actor ni se ha privilegiado a nadie, independientemente del partido al que pertenezca, incluido el mío”.

Señaló que ese es un compromiso que tiene y lo va a honrar hasta el último día de su gobierno.

“Lo digo con esa claridad, no hacemos excepciones y las únicas oportunidades que el proceso brinda a cualquier implicado las concede la ley, lo revisan los fiscales y son ellos, quienes al final del día valoran la calidad de los testimonios y sobre todo, la reparación del daño”, añadió.

Lamentó la dinámica y la apuesta tan audaz que lanzó Campos Galván, ya que desde que el exgobernador fue detenido y particularmente desde que se le negó la libertad condicional, el tema de la nómina secreta se reactivó y varias personas han acudido y se han pegado al criterio de oportunidad que brinda la ley a quienes admiten los beneficios indebidos, que reconocen y reparan el daño.

“Ese proceso, entiendo que por diversas vías se le ha ofrecido también a Maru Campos, pero ella decidió tomar una estrategia distinta, ella tomó un camino diferente y me parece que el propio proceso pondrá las cosas en su lugar, por lo tanto yo rechazo que estemos emprendiendo una percepción política, este es un asunto muy decantado en la opinión pública de Chihuahua”, expresó el titular del Ejecutivo estatal.

Añadió que la alcaldesa tomó una actitud de negar, que está en su derecho, “nosotros cumpliremos con el deber que tenemos de llevar a los tribunales todas las investigaciones que se tienen en la Operación Justicia para Chihuahua”.

Afirmó que tampoco puede responder de las investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción esté realizando, “no tengo injerencia ni conocimiento de esas investigaciones, la que ayer se señaló, estará ahora sí que en la capacidad de la propia fiscal Gema Chávez de aclarar los señalamientos o dichos que se hacen”.

Expresó que la titular de la Fiscalía tiene todo su respeto, el reconocimiento a su trabajo, a su autonomía y a la independencia con la que ha actuado, además que siempre contará con la colaboración y disposición del Gobierno del Estado.

Respecto a otros funcionarios mencionados en la rueda de prensa de la alcaldesa, el gobernador indicó que el Gobierno no tienen nada que esconder y que los dichos deben ser valorados como lo que son, así como que sean los propios señalados quienes den su punto de vista.

Añadió sin embargo, que no veía ninguna conducta ilícita en lo señalado por la alcaldesa, “me parece que de lo que se trata es de construir una versión”, por lo que recomendó que la fiscal plantee con claridad lo que esté ocurriendo con esa investigación”.

Entiendo, dijo, por lo que ya se supo ayer que hay una investigación de esta Fiscalía, no sabemos si exactamente en contra la alcaldesa, “yo no sé, de todo lo que se dijo ayer no deduje eso, pero a lo mejor es un poco previniendo esa investigación. Que cada cosa tome su cauce legal y normal”.

“Creo que lo que está sucediendo y lo digo con toda claridad desde ahora, es una apuesta muy audaz en términos de tratar de elevar el costo político de la actuación del Gobierno del Estado, pero ni eso hace cambiar nuestra decisión de cumplir con el pueblo de Chihuahua en el combate a la corrupción sin excepciones de partidos o personajes”, manifestó el gobernador.

Dijo entender también que es una respuesta a una comunicación que hizo al partido la semana pasada: “le envié una carta al Comité Nacional y al Comité Estatal, dándoles a conocer los motivos y las razones de nuestra actuación en la Operación Justicia para Chihuahua y porque no podemos hacer excepciones de ningún tipo, porque no podemos conceder ningún tipo de privilegio y lo hice ante esta creciente dinámica de señalar que se trata de una calumnia, de una difamación, de una mentira”.

Ofreció que en el momento oportuno y conveniente, dará a conocer esa postura públicamente.

Negó además estar buscando un tipo de veto de alguna candidatura y expresó: “yo sé que ella, lamentablemente, tomó esta parte, una especie de victimización”.

El mandatario estatal añadió que no puede responder por la conducta de los demás, solo por su propia conducta y así ha sido muy claro con todos quienes han acudido a verlo para esos temas.

Insistió que es un asunto que está en manos de los fiscales, la ley plantea criterios de oportunidad y quienes se asumen a ellos tienen oportunidades en el propio proceso, “pero me parece que la escalada de mentiras tan grande a la que se ha llegado, le ha imposibilitado acogerse a ese criterio”.

Entonces, sostuvo, “yo no voy aquí a andar poniendo o quitando candidatos porque ni es mi estilo, ni ha sido nunca mi forma de actuar. Lo que sí es que yo no puedo hacer más que aplicar la ley sea quien sea”.

Dijo lamentar que estén involucrados miembros de su partido, pero ha habido mucho tiempo para que asuman la responsabilidad y se adhieran al criterio de oportunidad.

“Lamento cómo se está conduciendo este tema, pero no puedo cargar con responsabilidades ajenas, que cada quien sea responsable de lo que hace, de lo que hizo y que no se escuden ni en la prestigiada lucha de la violencia de género, de la violencia política. Estas causas no deben ser motivo para que se escuden, ni la corrupción ni la mentira”, expresó.

El gobernador aceptó que en el panismo hay quienes están en desacuerdo por el conflicto con la alcaldesa y a lo largo este tiempo “más me ha podido, como a muchos militantes del partido se les ha trasladado información falsa”.

Añadió que la actitud de ayer, de decir que se le calumnia y se le difama, se viene produciendo en las últimas semanas y meses y ayer se hizo público; “a muchos militantes del partido se les ha dicho que es una invención, que es una calumnia, que se le está tratando de armar una investigación, y exactamente por ese motivo envié al Comité Nacional y al Estatal, una comunicación muy puntual de lo que obviamente puedo comentar y he aclarado perfectamente todo el proceso y cómo se ha dado”.

Aceptó también que se le ha cuestionado reiteradamente por qué hasta ahora, a lo que señaló que siempre ha estado de acuerdo en respetar la estrategia de los fiscales, ya que el tema de la nómina secreta nunca se iba detonar antes de la aprehensión del exgobernador del estado, porque muchos de los asuntos que están incorporados en las solicitudes de extradición tienen una línea directa con ese tema.

Destacó también que las estrategias de actuación de los fiscales no las define el gobernador sino la ley.

Dijo que es muy penoso todo esto, pero también ya es hora de que respondiera porque muchos en el partido lo califican mentiroso y calumniador y lo cierto es que todo mundo sabe que el tema de la nómina secreta está más cantado que nada.

La verdad, añadió el mandatario estatal, para mí no es nada sencillo, nada fácil estas decisiones, “pero tampoco voy a traicionar el compromiso que hice en mi discurso de toma de protesta, donde está trazada con toda claridad nuestro principal compromiso”.