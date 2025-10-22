Aprueban reforma para eliminar cobro de impuestos en aguinaldo, utilidades y horas extra

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó las iniciativas del diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, para eliminar el cobro de impuestos en aguinaldo, utilidades y horas extra para los trabajadores.

“El Congreso de Chihuahua tiene la obligación moral de liberar al trabajador del impuesto más injusto de todos: el impuesto al trabajo, el impuesto a generar, a producir. El Impuesto Sobre la Renta significa que el gobierno mete la mano en el bolsillo de quien ya pagó con sudor, con desvelo, con jornadas extra, con tiempo lejos de su familia”, declaró.

El legislador de Movimiento Ciudadano destacó que esta reforma representa un acto de justicia con quienes sostienen la economía del país con su esfuerzo diario y bajo la legislación actual tiene que pagar impuesto sobre impuesto, incluso en beneficios como el aguinaldo y las horas extra.

“El salario de los trabajadores es sagrado y ya se trastoca quincena tras quincena con el pago de impuestos. Hagamos posible que no se le vuelva a castigar en su aguinaldo, que no se le castigue cuando decide trabajar horas extra para salir adelante, que no se le castigue en beneficios ganados con sudor como son las utilidades”

Francisco Sánchez enfatizó que esta iniciativa también ha sido impulsada en el Congreso de la Unión por parte del diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya, y será respaldada por todos los cabildos a través de los regidores naranjas para demandar al legislativo federal que apruebe esta reforma y le devuelva a los trabajadores el fruto íntegro de su esfuerzo.