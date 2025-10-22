Aprueban calendario de trabajo para Tablas de Valores de Suelo y Construcción, Leyes de Ingresos y Paquete Fiscal

Las y los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, aprobaron el calendario de trabajo para el análisis y discusión de los proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción, Leyes de Ingresos y Paquete Fiscal para el ejercicio 2026 en Chihuahua.

En este sentido, la secretaría técnica de dicha comisión, especificó que se ha trabajado arduamente en formatos específicos y estandarizados para la conformación de las tablas de valores de suelo y construcción y hacer más eficientes los trabajos correspondientes.

Se reiteró que las tablas de valores deben ser aprobadas y sometidas a consideración del Congreso local antes del 31 de octubre, mientras que las leyes de ingresos municipales deben de ser remitidas por los ayuntamientos al Poder Legislativo antes del 31 de noviembre y aprobadas, a más tardar el 15 de diciembre.

En lo que compete al paquete fiscal, se debe de recibir a más tardar el 30 de noviembre y deberá ser acompañado de una comparecencia del titular del área de hacienda del Gobierno del Estado y aprobado por el Congreso del Estado a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al ejercicio fiscal próximo.

Se precisó que se harán llegar por parte de las y los diputados de la Comisión Legislativa, las propuestas de comparecencias complementarias de algunas áreas de la administración estatal.

Además de esto, se votaron en sentido positivo diversos proyectos de dictamen, entre ellos: la propuesta de tasa cero en valor agregado para uniformes escolares de educación básica y media superior y la exención de diversos impuestos a favor de las y los trabajadores.

También, la iniciativa al Congreso de la Unión relativa a la reducción del costo del pasaporte mexicano, en atención al incremento en el costo de la visa americana.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Jorge Soto en su calidad de presidente y Arturo Medina como secretario, así como vocales: Joceline Vega, Carla Rivas, América Aguilar y Francisco Sánchez.