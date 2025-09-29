Aprueba JUCOPO anteproyectos de egresos del Congreso del Estado y de la ASE

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Chihuahua, aprobaron por unanimidad su conformación para los trabajos que se llevarán durante el segundo año de ejercicio constitucional y que encabezará el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

Presidente de la JUCOPO y Coordinador del GPMORENA – diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo

Subcoordinador del Grupo Parlamentario MORENA – diputada Magdalena Rentería Pérez

Coordinador del Grupo Parlamentario PAN – diputado Alfredo Chávez Madrid

Subcoordinador del Grupo Parlamentario PAN – diputado Saúl Mireles Corral

Coordinador del Grupo Parlamentario PRI – diputado Arturo Medina Aguirre

Subcoordinador del Grupo Parlamentario PRI – diputado Luis Fernando Chacón Erives

Coordinador del Grupo Parlamentario MC – diputado Francisco Sánchez Villegas

Subcoordinador del Grupo Parlamentario – diputada Alma Portillo Lerma

Representante del Partido Verde – diputado Octavio Borunda

Representante del Partido del Trabajo – diputada Irlanda Márquez

Este dictamen se presentará ante el Pleno en la siguiente sesión ordinaria; dicho órgano colegiado del Congreso del Estado es el encargado de impulsar entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos necesarios, a fin de alcanzar acuerdos que permitan al Pleno adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En su participación, el diputado Estrada Sotelo agradeció la propuesta hecha por el Partido Acción Nacional para encabezar el periodo mencionado y reiteró que su gestión al frente de la JUCOPO, será de diálogo, apertura y debate plural sobre los temas que competen al Poder Legislativo.

Por otro lado, se aprobaron los proyectos que contienen los presupuestos de egresos tanto del Congreso del Estado, así como de la Auditoría Superior del Estado, ambos para el ejercicio fiscal del 2026 y que corresponden a:

Congreso del Estado de Chihuahua – Total de 843 millones 554 mil 172 pesos, mismo que se desglosa en Servicios Personales con 372 millones 292 mil 004 pesos, Materiales y Suministros con 36 millones 303 mil 649 pesos, Servicios Generales con 334 millones 346 mil 689 pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con 54 millones 983 mil 540 pesos, y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con 45 millones 628 mil 290 pesos.

Auditoría Superior del Estado – Total de 256 millones 279 mil 088.60 pesos, mismo que se desglosa en Servicios Personales con 167 millones 643 mil 868.26 pesos, Materiales y Suministros con 6 millones 077 mil 623.56 pesos, Servicios Generales con 56 millones 817 mil 361.65 pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con 14 millones 933 mil 043.87 pesos, y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con 10 millones 807 mil 191.26 pesos.

Además, se votó en positivo el proyecto de dictamen que modifica la conformación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde se establece como subcoordinador del mismo, al diputado Luis Fernando Chacón Erives.

Por último, se aprobó la sustitución del diputado Arturo Zubía Fernández como vocal de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas por el diputado Alfredo Chávez Madrid.