Aprueba Cabildo de Juárez modificar Presupuesto de Egresos

En el marco de la Sesión 75 Extraordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento en pleno, aprobó por mayoría de votos en votación nominal, una modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal del año 2020 por 100 millones de pesos para la construcción de la Academia de Policía.

Al respecto el Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez explicó que esta decisión no afecta los recursos públicos con los que cuenta el Ayuntamiento, sin embargo, permitirá que Ciudad Juárez tenga con una Academia de Policía certificada como legado para graduar a policías capacitados y profesionales, atendiendo el déficit de elementos de seguridad en esta ciudad.

Además, señaló que este proyecto será autosustentable pues permitirá capacitar y certificar a los agentes policiacos de otros municipios y estados.

Recordó que la Academia de Policía se edifica en un terreno con superficie de cuatro hectáreas al suroriente de la ciudad, resultado de una donación de terrenos mutua entre el Municipio de Juárez y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el cual se encuentra en una de las zonas conflictivas de la ciudad

El Alcalde comentó que estas acciones no representan deuda para el Municipio, pues no se adquirieren financiamientos ni créditos con instituciones bancarias, además, aseguró que el Fondo de Jubilados y Pensionados nada tiene que ver en la modificación de prioridad y modificación de presupuestos, por lo que no está en riesgo la contraprestación a la que tienen derecho todos los ex trabajadores de la Administración Municipal.

El punto de acuerdo aprobado permite realizar transferencias de la fuente de origen, Apoyos y Prestaciones a Jubilados y Pensionados que se agrupa en la función de la Gestión Social con destino a la cuenta de proyecto de inversión para la construcción y adecuación de la Academia de Policía 2020 de la función de Gestión de Seguridad Pública, por la cantidad de 100 millones de pesos.

La sesión se realizó a través de una videoconferencia para respetar la sana distancia y evitar contagios de Coronavirus Covid-19 entre los participantes.