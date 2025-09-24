Aprueba Cabildo convocatoria para renovación de Consejo Consultivo de Participación Ciudadana

Además reforman artículos para mejorar la transparencia del programa «Observador Ciudadano»

En sesión ordinaria de Cabildo en el seccional de la zona rural de El Charco, las y los regidores del H. Ayuntamiento aprobaron la convocatoria para renovar el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.

La convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Municipal, la fecha límite para entregar los documentos de registro es el 24 de octubre de 2025, y está dirigida a ciudadanos ajenos a la administración pública municipal.

Cabe recordar que, el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana es el órgano colegiado, ciudadanizado, dotado de autonomía técnica, encargado de promover, y dar seguimiento al cumplimiento del Reglamento.

Además, durante esta sesión también se aprobó la reforma al Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, misma que tiene por objetivo dar certeza jurídica a los procesos internos del Órgano Interno de Control.

Se reformó el articulo 101 bis, para transferir el programa Observador Ciudadano del área de «Auditoría, Control y Evaluación» al «Área Jurídica» ya que esta última tiene facultades, atribuciones y obligaciones para aplicar y vigilar el cumplimiento de programas orientados a la transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, lo que mejorará el manejo de dicho programa.