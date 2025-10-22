Aprueba Cabildo ajustes, no nuevos impuestos, aclara regidor de Hacienda

El Cabildo capitalino aprobó por mayoría el proyecto de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2026 que presentó la Tesorería Municipal. En voz del regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Villegas Escandón, puntualizó que, con ello, se dignifica el valor de las viviendas de las y los chihuahuenses.

Para este 2026, se tiene previsto un ajuste de 4.5%, 8% y 8.5% para el Índice Compuesto de Actualización Catastral (ICAC), con el objetivo de aplicar un mecanismo de equidad fiscal, que permita al municipio mantener actualizada su base de gravamen, fortalecer sus ingresos y garantizar una distribución más justa de las cargas fiscales, de acuerdo al mercado inmobiliario.

“Es importante señalar que estos ajustes no son un nuevo impuesto y no necesariamente representan un incremento a los impuestos como el Predial, si no que permiten calcular el valor catastral para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos y otros, con respecto al crecimiento real de valores de mercado por el tipo de vivienda”, explicó Luis Villegas, regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación.

El dictamen fue puesto a consideración en la 20a Sesión Ordinaria de Cabildo y será enviado al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Cabe destacar que, en la sesión de la comisión, estuvieron presentes los presidentes del Colegio de Arquitectos, Jesús Alfonso Vargas González y Roberto Ibarra Caballero del Colegio de Especialistas en Valuación del Estado de Chihuahua; así como Roberto Luna Benítez, representante del Colegio de Especialistas en Valuación del Estado de Chihuahua en la Comisión conformada por la Tesorería Municipal para la elaboración de dicho proyecto.