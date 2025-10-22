Aprovechará Marco Bonilla gira por Jalisco para reunirse con alcaldes y gobernador

Este miércoles el alcalde Marco Bonilla, confirmó que realizará un viaje a Zapopan, Jalisco, para asistir a la Asamblea Regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), una iniciativa impulsada por Save the Children y UNICEF, que promueve políticas públicas enfocadas en la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en los municipios del país.

Bonilla Mendoza, destacó que esta reunión se llevará a cabo en el municipio antes mencionado, ciudad seleccionada como sede por su slogan “La Ciudad de las Niñas y los Niños”, el cual busca colocar a la infancia en el centro de la toma de decisiones y del diseño de políticas públicas.

Puntualizó que sostendrá un encuentro con el alcalde de Zapopan y adelantó que está por concretarse una reunión con la alcaldesa de Guadalajara, así como con el gobernador de Jalisco, con quienes abordará temas relacionados con la cooperación y el fortalecimiento de acciones en favor de la niñez.

Finalmente, dijo que fue precisamente el gobernador de Jalisco quien le entregó a Chihuahua la coordinación de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, distinción que representa un compromiso para seguir promoviendo entornos seguros, inclusivos y con oportunidades para todos los niños y niñas del municipio.