Aprobadas 11 nuevas obras del presupuesto participativo que inaugurará Marco Bonilla

Noticias de Chihuahua.-

Ante el próximo cierre de la administración municipal 2018-2021, once obras derivadas del presupuesto participativo 2021 quedarían pendientes de realizarse, por lo que el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó por unanimidad de votos la celebración de contratos de obra pública por un término que exceda a la gestión del propio Ayuntamiento de tal modo que se ejecuten en el siguiente trienio.



Se trata de diversas obras que fueron propuestas por los ciudadanos y que se aprobaron para realizarse este año, sin embargo por cuestiones del proceso electoral que recientemente acaba de concluir quedaron pendientes y no podrán ser realizadas en el tiempo que le queda a la actual administración, dijo el Regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, C.P Carlos Orozco Chacón.



La Regidora que preside la Comisión de Participación Ciudadana C. Teresa Cisneros Carlos dio lectura al dictamen que fue analizado, discutido y aprobado por las y los Regidores que integran dicha comisión fue presentado ante el Pleno del Cabildo durante la Sesión Ordinaria celebrada hoy.



Las obras aprobadas con las siguientes:

1.- Segunda Etapa Parque Mina Candelaria con el Folio aprobado en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento No. S.E. 03/2021 con el Folio 532.

2.- Un Mundo Interactivo y de Paz en Chihuahua con el Folio 483.

3.-Parque Recreativo Hacienda del Real aprobado en Sesión Extraordinaria No. S.E. 03/2021 del Ayuntamiento con número de Folio 468.

4.- Rehabilitación de la Cancha de Futbol Rápido del Tecnológico de Chihuahua con folio número 94 aprobado en Sesión Extraordinaria No. S.E. 03/2021.

5.- Área Adaptada para Comedor Comunitario, Área Verde y Parque Movimater A.C folio número 44 aprobado en Sesión Extraordinaria No. S.E. 03/2021.

6.- Gimnasio de Usos Múltiples en Escuela Secundaria Técnica #40, folio 45 aprobado en Sesión Extraordinaria.

7.- Construcción de Pista de Atletismo y Pasto Sintético en Cancha de Futbol DEP Tecnológico de Chihuahua II con el folio 165.

8.- Rehabilitación de la Escuela Primaria “Margarita Maza de Juárez” folio No. 75.

9.- Por Una Escuela Segura Escuela “Bernardino Loya Gallegos” con el folio #76.

10.- Techumbre Tipo Domo e Iluminación Primaria “Gustavo Petricioli” con el folio 266.

11.- Comedor Federal No. 16, obra perteneciente al presupuesto Participativo, folio 203 aprobado en Sesión Extraordinaria No. S.E. 03/2021 del Ayuntamiento.