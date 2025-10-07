App UACH Móvil; alumnos podrán denunciar falta de maestros y más

Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) dio a conocer que estará atento a la Aplicación UACH móvil ante las quejas de los alumnos tanto en infraestructura y falta de docentes.

“Plataforma que esperemos que se detone que tiene dos funciones independientemente de su carnet, además de que los alumnos puedes realizar reportes de las instalaciones, por ejemplo que no hay papel en el baño o el más reciente que tuve es de la falla de un baño el jueves y el viernes se solucionó”, comentó.

El rector de la UACH, mencionó que se dará seguimiento a los reportes que mencionen la falta de docentes sin justificación, ya que es un tiempo valioso para los alumnos.

Cabe destacar que esta disponible la aplicación para los alumnos de la UACH, además de su uso para el carnet cultural.