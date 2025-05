Apoyaré a los candidatos que mejor refrenden al Poder Judicial: Myriam Hernández

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta señaló que, aunque no está de acuerdo con la forma en que se aprobó la Reforma Judicial y el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 01 de junio, acudirá a ejercer su derecho al voto.

Señaló que votará por las y los candidatos que considera, refrendarán de la mejor la manera la actividad del Poder Judicial.

«El proceso ya está aquí, lo he venido diciendo, no significa que esté de acuerdo, lo he dicho antes y lo digo ahora, no estoy de acuerdo con las formas, sin embargo, estaré presente, acudiré y apoyaré a los candidatos que creo que pueden refrendar la estructura del Poder Judicial».