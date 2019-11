Apoyará Morena presupuesto 2020 si PAN aprueba Ley de Austeridad

Noticias de Chihuahua.-

La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, adelantó que aprobará el paquete presupuestal del Ejecutivo estatal si se replica la postura aplicada por el Gobierno Federal de austeridad y priorizar Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social.

El Coordinador de la bancada, Miguel Ángel Colunga Martínez, señaló que la política financiera del Gobierno Estatal está mal planteada, luego de tres años consecutivos de presupuestos deficitarios que han ido acompañados de créditos a corto plazo.

“Entendemos que la quiebra de las finanzas estatales no es culpa de la administración actual, pero la solución sí es su responsabilidad y en tres años no hemos visto ningún planteamiento consistente para rescatar la capacidad financiera del gobierno, sólo hemos visto más deuda, el mismo derroche de gasto y reclamos al Gobierno Federal, y es lamentable que no exista la disposición de aceptar que existe un problema estructural, que debe resolverse mediante un cambio en la forma de entender como se hace un presupuesto y como se debe plantear el trabajo de un gobierno, que es con menos burocracia y evitando duplicidad de funciones”.

El presupuesto federal no tiene recortes a las entidades, motivo por el cual no debe haber justificación para adquirir créditos, y menos para utilizarlos en gasto corriente, lo cual la ley prohíbe.

El diputado Benjamín Carrera Chávez sostuvo que habrá disposición para aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, si el PAN muestra interés en admitir la iniciativa de Ley de Austeridad que se encuentra congelada en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda.

“Debe haber cambios profundos y una reorientación en el gasto que permita atender las necesidades de seguridad, salud, educación y desarrollo social, principalmente.

El legislador agregó que deben atenderse las necesidades de los ciudadanos y asegurar partidas que vayan destinadas a los sectores más vulnerables, y no a las estructuras burocráticas y dependencias a las que siempre se les asegura presupuesto.