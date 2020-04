Apoyará Gobierno proyectos culturales hasta con $30 a través del PEAC

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de Cultura, Concepción Landa García Téllez, dio a conocer el Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC) que apoyará de manera directa con recursos económicos a las personas que desarrollan emprendimientos y manifestaciones culturales por treinta mil pesos.

La convocatoria se abrió el 15 de abril y concluirá el 15 de mayo para todas las personas físicas mayores de edad originarios o que habitan en el estado de Chihuahua y presenten un proyecto en materia cultural.

Se les invita a presentar un proyecto de desarrollo cultural, en alguna de las siguientes líneas de trabajo:

a)Fomento a la lectura y escritura;

b) Desarrollo, fomento y fortalecimiento de la cultura para niñas, niños y adolescentes;

c) Rescate, promoción, protección y difusión de las lenguas indígenas y patrimonio cultural tangible, intangible o biocultural;

d) Producción y difusión de proyectos artísticos.

Los criterios de elegibilidad contemplan no haber recibido apoyo con el mismo proyecto que se presenta; no haber recibido otro apoyo de la Secretaría de Cultura en el mismo año fiscal; ser responsable del poeycto; no ser empleado de la dependencia y no tener un proyecto vigente, inconcluso o con adeudos de la Secretaría.

El trámite gratuito se realizara ante la Oficina del Director General de Políticas Culturales y Artísticas ubicadas en Centro Cultural Casa los Laureles de la División del Norte y Universidad en la capital y en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Anillo Envolvente del Pronaf, en Juárez, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Los requisitos, formatos y más información sobre el trámite puedes ser consultados en el portal https://planemergente.chihuahua.gob.mx

La respuesta a la solicitud será entregada en un plazo de cinco días hábiles, refirió la funcionaria.