Apoyará CEN Morena a Tena en controversia contra Corral por asignación de recursos

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que la dirigencia nacional apoyará “con todo” al presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena, en la controversia constitucional que presentará en contra del gobierno de Javier Corral Jurado por la baja asignación ón de recursos para el municipio en el Plan de Inversión 2019-2021.

La dirigente comentó que es inaceptable lo que le hacen al presidente Carlos Tena, pues no es posible que ni en temas de inversión ni en seguridad se le apoye por parte de Gobierno del Estado.

“Reparte el dinero a sus cuates, a los que andan de lambiscones, eso no se hace, así no se gobierna. Si alguien le ha dado un trato digno a Corral, aunque no lo merezca, es AMLO y eso merece el presidente de Cuauhtemoc”, comentó.

La dirigente comentó que desconoce la forma en la que se asignaron los recursos de este Plan de Inversión, pero es impensable que Cuauhtémoc no merezca más presupuesto cuando tiene muchas carencias.