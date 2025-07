Apoya proyecto CreaT incorporación a la vida productiva a jóvenes y adultos

• Se lleva a cabo gracias a Creando comunidades de Paz, A.C., bajo el financiamiento de FICOSEC.

En su tercer año de implementación, el proyecto CreaT a cargo de Creando Comunidades de Paz, A.C., bajo el financiamiento de FICOSEC y el Municipio de la ciudad de Chihuahua, compartió el arranque de la metodología que lleva a cabo con jóvenes y adultos entre 18 y 35 años que han carecido de oportunidades para estudiar o trabajar para que logren incorporarse a la vida productiva.

Esta implementación que concluirá en marzo de 2026 tiene como meta alcanzar a 180 beneficiarios en la ciudad de Chihuahua, a quienes busca proporcionarles herramientas que les permitan desarrollar habilidades para la vida, capacitaciones técnicas para su desenvolvimiento profesional; además, durante su participación en el proyecto se les brindarán sesiones de atención psicológica las cuales acompañarán su proceso de crecimiento personal y social.

CreaT busca reducir en un 5% la incidencia de faltas administrativas entre jóvenes y adultos mediante acciones preventivas orientadas a la identificación temprana de factores de riesgo. El proyecto brindará alternativas positivas que favorezcan la inclusión social y reduzcan la probabilidad de involucramiento en conductas sancionables.

El proyecto se desarrolla en tres espacios actualmente: Grupo AA 12 de diciembre Vistas de Cerro Grande, en C. 70 No. 8205, Col. Vistas de Cerro Grande; el Centro Comunitario Villa Revolución en C. María Elena Hernández No. 227, esquina con C. Ramón Córdova, Col. Revolución; y en el salón de usos múltiples Florecer en C. Río Danubio S/N, Col. Riberas de Sacramento.

La inversión para este año de implementación en la ciudad de Chihuahua da un total de 4 millones 817 mil 134.34 entre FICOSEC, el Municipio de Chihuahua y la implementadora; sin embargo, CreaT se desarrollará de manera simultánea en las regiones de Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.

Desde los medios de comunicación, se invita a quienes cumplan con este perfil a solicitar información a través de las redes sociales de CreaT, o Creando Comunidades de Paz, A.C., o al teléfono correspondiente a su sector:

• Col. Riberas de Sacramento – Gaby Ornelas: 614 462 3402

• Col. Vistas de Cerro Grande – Luisa Rascón: 614 217 0511

• Col. Revolución – Dalia Verdugo: 614 131 5041

Esta información fue presentada por Araceli Díaz y Erick de la O, directora de Creando Comunidades de Paz, A.C., y el coordinador del proyecto, respectivamente. Además de Liliana Armendáriz, subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, así como de Arturo Luján, director de Fundación FICOSEC,A.C.