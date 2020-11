Apoya Corral comparecencia de Gema Chávez ante Congreso

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, apoyó la propuesta de la diputada panista Rocío González para que la fiscal Anticorrupción, Gema Chávez Durán, comparezca ante el Congreso del Estado sobre la supuesta investigación que involucra a la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván.

La presidente municipal señaló que Gema Chávez ha iniciado una investigación en su contra por consigna del gobernador Corral para sacarla de la contienda electoral del 2021.

“Yo no le puedo dar a ella ninguna instrucción de que comparezca o no, pero no sería mala idea que ella pudiera comparecer al Congreso por lo delicado de las acusaciones que se le han hecho.

El mandatario subrayó que Gema Chávez siempre ha cuidado muchísimo la independencia y autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y, ante estas acusaciones vertidas por la alcaldesa, sería recomendable que ella pudiera presentarse ante los legisladores por el bien de la causa que encabeza.