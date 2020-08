Aplican pruebas de COVID a exfuncionarios presos; Tachiquín y Esparza salen positivos

Noticias de Chihuahua.-

Luego de la muerte del exdirector de FIDEAPECH, José Lázaro López, el Centro Reinserción Social número uno, ubicado en Aquiles Serdán, implementó un programa para la detección de casos con síntomas de COVID-19, aislamiento en áreas específicas y aplicación de pruebas.

Por lo que se les realizaron pruebas al ex dirigente de la Sección 8 del SNTE, Alejandro Villarreal, al exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín y al ex auditor Jesús Esparza. De estos últimos, trascendió a través de su defensa, que ambos resultaron positivos, sin embargo, aún no existe una versión oficial por parte de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, en un comunicado de prensa, la Fiscalía explicó que “es importante mencionar que se dará seguimiento puntual a las tareas de sanitización en diversas áreas del Centro Penitenciario y, se ha dispuesto un lugar de aislamiento para personas confirmadas y otras más, para casos con sospecha. El personal médico del CERESO está actuando con la debida diligencia.

A quienes se encuentran en el módulo en donde se alojaba la persona que sufrió complicaciones en su salud, ya se les realizaron las pruebas para detectar los casos que pudieran resultar positivos y se encuentran bajo vigilancia médica.

Asimismo, se ha dispuesto que las personas que pudieran presentar afectaciones en su salud, por alguna condición de morbilidad o por deterioro, reciban la atención necesaria, de acuerdo con los protocolos que ha fijado el sistema de salud”.