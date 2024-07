Aplaza AMLO crédito de 600 MDP para la construcción del Centro de Economía Circular

El mandatario municipal Marco Bonilla comentó que el crédito a fondo perdido de casi 600 millones de pesos para la construcción del Centro de Economía Circular (CEC) estará disponible una vez que la presidenta electa Claudia Sheinbaum asuma oficialmente la Presidencia de la República en octubre.





Recordó que la semana pasada en reuniones con autoridades del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) en Ciudad de México, quedó el proceso casi completo, a la espera únicamente de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.

“Está todo listo ya, prácticamente, para erradicarse el tema. Lo que nosotros sabemos es que hubo una notificación del Gobierno Federal, particularmente del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no solo a Banobras sino a todos los secretarios de Estado, y creo que de manera debida, debo decirlo, de que temas que no se hayan resuelto al 2 de junio, se pusieran en ‘stand by’ para que sea la nueva administración la que finalmente los apruebe o no los apruebe”.

Enfatizó la importancia del CEC para Chihuahua y expresó su esperanza de que el proyecto sea una prioridad para la próxima administración.

Finalmente dijo que ya se envió la información necesaria al secretario particular del mandatario nacional, buscando concretar una cita con este, en agosto para avanzar en el acuerdo de radicación del recurso.