Aplaude CMIC arranque de distribuidor vial av. de las Industrias y Nogales

El presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez dio a conocer que el gobierno municipal hoy arranca con una obra insignia en favor de la creación de empleos y el desarrollo en infraestructura.

En este sentido destacó que la empresa ganadora de la obra es agremiada de CMIC, agradeciendo el apoyo a la comunidad.

“La verdad es que es una obra muy importante, que va a generar una buena derrama económica y más empleos, la obra viene a dar una solución vial a la zona norte”, comentó.

En este sentido destacó que este es uno de tres proyectos a futuro para el sector constructor.