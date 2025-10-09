Aplaude CMIC arranque de distribuidor vial av. de las Industrias y Nogales

El presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez dio a conocer que el gobierno municipal hoy arranca con una obra insignia en favor de la creación de empleos y el desarrollo en infraestructura. 

En este sentido destacó que la empresa ganadora de la obra es agremiada de CMIC, agradeciendo el apoyo a la comunidad. 

“La verdad es que es una obra muy importante, que va a generar una buena derrama económica y más empleos, la obra viene a dar una solución vial a la zona norte”, comentó. 

En este sentido destacó que este es uno de tres proyectos a futuro para el sector constructor.

octubre 9, 2025 11:30 am

