Aplaude AMLO que Guardia Nacional “no cayó en provocaciones” e insiste que conflicto por el agua es político y electoral

Noticias de Chihuahua.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lamentaba lo sucedido ayer en La Boquilla, luego de que agricultores tomaran el control de la presa y expulsaran a elementos de Guardia Nacional, de quienes aplaudió que no cayeran en “provocaciones”, además de reiterar que el conflicto por el agua es “político” y “electoral”.

“Hubo ayer una movilización de campesinos, agricultores y de políticos y tomaron la presa la boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene para entregar agua a EU de confirmidad con el Tratado de 1944, pero como hay intereses políticos, electorales, se ha agarrado esto de bandera, muy lamentable lo que sucedió, ayer, de manera prudente, la guardia nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento, considero que fue adecuado, en otra parte, en otra presa, hubo también enfrentamiento, se está haciendo la investigación de todo lo sucedido”, afirmó desde Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador añadió que “se tuvo que cerrar para no caer en la provocación, se reunieron en la mañana exgobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN, encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la presa, ya ellos ya no fueron, pero, repartieron palos y tomaron la presa, creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes”.

Además, López Obrador afirmó que se trató de “algo bastante bien orquestado, muy lamentable que esto suceda, intervienen muchos intereses, no sólo la cuestión política, hay una especie de huachicol, es el agua de dominio de la nación, corresponde a la federación su manejo, sin embargo, durante mucho tiempo, pues son los intereses locales los que manejan el agua, sobre todo lo que tiene que ver con distritos de riego, y ahora que se está buscando cumplir con un acuerdo internacional hay esta resistencia”.

En lo que respecta al asesinato de una pareja de productores agrícolas cuando volvían de La Boquilla y se dirigían a su domicilio en Lázaro Cárdenas, crimen del cual acusan a elementos de la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrado no habló al respecto.