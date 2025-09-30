Apagón deja sin luz a colonias del norte; calles lucen a oscuras

Vecinos de distintas colonias al norte de la capital reportaron haberse quedado sin servicio de energía eléctrica desde hace aproximadamente una hora, lo que mantiene a amplias zonas completamente a oscuras.

Las colonias afectadas incluyen Paseos de Chihuahua, Cafetales, Los Arroyos y 20 Aniversario, donde habitantes manifestaron su molestia debido a la falta de información oficial sobre las causas del apagón.

En un recorrido por el sector se observan calles sin alumbrado público ni energía en los domicilios, lo que genera preocupación entre los vecinos por la inseguridad que puede provocar la falta de iluminación. En algunas casas se encienden veladoras y lámparas portátiles para iluminar los interiores, mientras que en la vía pública el ambiente es de penumbra.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha informado sobre la causa del corte ni el tiempo estimado de restablecimiento.