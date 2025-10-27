Anuncian Feria del Hueso 2025; esperan más de 50 mil visitantes por ser fin de semana

Autoridades del Municipio de Chihuahua anunciaron para este fin de semana la Feria del Hueso 2025, que comenzará de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. En conferencia de prensa, el secretario del Ayuntamiento Roberto Fuentes invitó a los ciudadanos a formar parte de esta festividad y honrando la memoria de sus muertos, todo con responsabilidad.

La Feria del Hueso se llevará a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, se espera una afluencia de de 50 mil personas en los panteones municipales de la ciudad.

Detalló que la Subdirección de Gobernación Municipal autorizó mil 2 permisos para comerciantes en los alrededores de los panteones, distribuidos de la siguiente manera: 773 en el panteón de San Jorge, 126 en La Colina, 77 en el panteón municipal número 3 y 26 en Carrizalillo.

Fuentes Rascón, afirmó que en el operativo participarán alrededor de 15 dependencias de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Bomberos, Protección Civil Municipal y Estatal, Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el fin de garantizar el orden, la limpieza y la seguridad durante los tres días de actividad.

Se exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y acudir con precaución a los panteones, para que esta celebración transcurra de manera tranquila y segura.