Anuncian fecha para consulta pública para el Presupuesto Participativo

Noticias de Chihuahua.-

El Ayuntamiento de Chihuahua aprobó la Convocatoria para la Consulta Pública que el gobierno Municipal de Chihuahua llevará a cabo para decidir sobre el destino del presupuesto participativo 2021 al que este año se destinarán 129 millones 805 mil 967 pesos.

El proceso general de la Consulta Pública estará a cargo del gobierno municipal de Chihuahua, por conducto de la Dirección de Planeación y Evaluación. El Instituto Estatal Electoral (IEE) apoyará al Ayuntamiento de Chihuahua, en la consulta directa de la población mayor de edad, mediante el sistema de Voto Electrónico por Internet, dio a conocer la Regidora Laura Contreras Duarte en Sesión de Ayuntamiento.

Como medida para seguir protegiendo a los chihuahuenses ante el COVID-19, y reiterando la importancia de la prevención y la distancia social para suprimir el riesgo de contagio, la Consulta Pública se llevará a cabo de manera virtual, el domingo 28 de marzo de 9:00 a 18:00 horas a través del página del Gobierno Municipal de Chihuahua.

El día de la consulta, las personas podrán participar mediante votación individual y directa, pero no presencial, de forma fácil, segura y rápida desde sus equipos móviles o computadoras fija o portátil con acceso a internet.

La Regidora que preside la Comisión de Participación Ciudadana Ing. Laura Contreras dio a conocer que ante la contingencia, la administración municipal hará uso de las plataformas por internet a fin de llegar a un número importante de ciudadanos para que presenten sus proyectos.

El recurso asignado para este año fiscal al presupuesto participativo se dividirá en cinco distritos que integran el Municipio; en el 12 serán 25 millones 300 mil 150 pesos; para el Distrito 15 será de 27 millones 388 mil 598 pesos; para el Distrito 16 25 millones 931 mil 405 pesos, para el 17 serán 26 millones 083 mil 638 pesos y para el 18 un total de 129 millones 805 mil 967 pesos.

Esta consulta se dividirá en los diversos distritos que conforman el Municipio de Chihuahua y se fundamentará en un rubro principal referente a áreas públicas.

Para ejercer su derecho a participar, todas las personas, incluidos niñas, niños y adolescentes, deberán acceder a la página www.municipiochihuahua.gob.mx en el apartado de Presupuesto Participativo y deberán identificarse virtual, ente con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el distrito en el que ejercerán su participación.

Al ingresar al sitio de votación se indicará el número de Soporte Técnico en caso de presentar dificultades para votar, el cual será proporcionado en conjunto por el Gobierno Municipal de Chihuahua y por el IEE.

Una vez ingresado al sistema, los participantes podrán elegir entre cinco propuestas de entre las correspondientes al Distrito Electoral Local de su preferencia. Una vez que la persona haya emitido su voto, no se podrá votar nuevamente con esa CURP. Cada voto se registra en una memoria distinta a la del Padrón de votantes generado por las CURP y de manera aleatoria, que impide relacionar el sentido del voto en el orden votante o la hora en que se votó. No puede identificarse a la o al, votante con el sentido del voto.