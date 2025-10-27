Anuncian desvíos temporales en rutas de transporte público por Día de Muertos

Julia Rosa Vidal Maldonado, directora de Transporte del Gobierno del Estado, informó que, con motivo de las actividades por el Día de Muertos, se implementarán desvíos temporales en diversas rutas del transporte público en la ciudad de Chihuahua.

Informó que los ajustes se aplicarán principalmente en las zonas cercanas a los panteones, con el objetivo de agilizar la movilidad y evitar congestionamientos durante las visitas a los cementerios.

Las modificaciones afectarán las rutas Mármol 2, Circunvalación 2 e Infonavit, de la siguiente manera:

Ruta Mármol 2 (de La Colina al Centro)

El camión tomará calle 28, luego Caudillos del Sur, girará a la derecha en calle 34 y continuará por Murillo Guaste hasta calle 20.

Posteriormente, avanzará por calle 22, girará a la derecha en Subirán, a la izquierda en calle 34, y volverá por Caudillos del Sur y calle 28 para reincorporarse a su recorrido habitual hacia el centro.

Ruta Circunvalación 2

De sur a poniente: se incorporará a Secretaría de Agricultura, girará a la derecha en calle 28, luego a la izquierda por Caudillos del Sur, y tomará calle 38 para retomar su trayecto normal.

De poniente a sur: circulará por calle 38, girará a la izquierda en Caudillos del Sur, a la derecha por calle 28, luego a la izquierda por Secretaría de Agricultura y continuará hacia calle 20 para reincorporarse a su ruta habitual.

Ruta Infonavit (zona Panteón La Colina)

De sur a norte: avanzará por Horacio Hidalgo, girará a la izquierda en Martínez de Chicago, continuará por Ignacio Rodríguez hasta 16 de Septiembre, donde retomará su trayecto normal.

De norte a sur: circulará por 16 de Septiembre, girará a la derecha en Ignacio Rodríguez, a la izquierda por Martínez de Chicago y a la derecha por Horacio Hidalgo para seguir su recorrido habitual.

Vidal Maldonado precisó que los panteones Carrizalillo y Municipal No. 3 no tendrán desvíos, ya que sus accesos y circulación se mantienen libres.

Finalmente, exhortó a los usuarios del transporte público a anticipar sus traslados y seguir las indicaciones del personal de apoyo vial, con el propósito de mantener el orden y la seguridad durante las conmemoraciones del Día de Muertos.