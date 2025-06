Anuncia Tesorería 80% en recargos en el impuesto predial

La tesorera Aida Amanda Córdova Chávez y Vanessa Aguirre, subdirectora de Ingresos del Gobierno Municipal, en conferencia de prensa anunciaron el descuento del 80 por ciento en recargos al impuesto predial, del cual ya podrá aparecer en el recibo del mes de julio.

Este descuento aplica para personas físicas y morales y tiene como fin apoyar la economía de las familias de Chihuahua, por lo cual se brindan distintas facilidades para que aproveches y te pongas al corriente con tu Predial, como el pago en cajas receptoras a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA.



La Tesorería Municipal cuenta con 10 puntos de cobro, que se ubican en distintos puntos de la ciudad; de igual forma, puedes realizar este trámite en línea en la página del Gobierno Municipal: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/.



Antes de hacer tu pago en línea o para cualquier duda, te puedes comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702.



Ubica y conoce los horarios de las cajas de Tesorería:

Centro

– Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

– Tesorería Municipal (Plaza de Armas), calle Victoria #14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.



Norte

– Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes

– Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero #50, abierto 24 horas.



Sur

– Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas.

– Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano #13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

– Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm