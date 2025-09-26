Anuncia Sheinbaum equipo para mantenimiento de carreteras federales en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que ya envió a Chihuahua un equipo completo para la pavimentación y mantenimiento de las carreteras a cargo del Gobierno Federal.

En su Primer Informe de Gobierno desde Ciudad Juárez, dio a conocer la nueva noticia a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien estuvo presente en el evento.

Sheinbaum Pardo aseguró que se trata de un equipo completo y moderno que se quedará de manera permanente en la entidad, incluyendo una planta de asfalto.

Recordó que también están en marcha dos proyectos carreteros para conectar a Chihuahua con Guaymas, Sonora y aseguró que buscará llevar a cabo la petición de la gobernadora Maru Campos para otra carretera que lleve a Topolobampo, Sinaloa

