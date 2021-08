Anuncia Protección Civil Municipal lluvias para toda la semana en la capital

Noticias de Chihuahua.-

Debido a los remanentes del huracán Nora, que se encuentra activo en el Pacífico Mexicano, continuarán las lluvias de fuertes a intensas y posibles tormentas eléctricas en la capital del estado, esto de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, así lo informó la Coordinación Municipal de Protección Civil, por lo cual se exhorta a la población a tomar las debidas precauciones y evitar incidentes tanto en la vía pública como en el hogar.

La temperatura máxima para este lunes será de 26 grados Celsius y la mínima de 20°C; para el martes habrá un ascenso a los 30 grados en la máxima y 18°C como mínima; para el miércoles y jueves las máximas llegarán a los 30°C y 27 grados, respectivamente y las mínimas se mantendrán en los 19 grados para ambos días; en tanto el viernes la temperatura máxima será de 26° C y la mínima de 17 grados Celsius.

Ante cualquier situación de emergencia, llama al teléfono 9-1-1 para ser atendido oportunamente por elementos de Bomberos, Policía Municipal o Protección Civil.

Recomendaciones por lluvia:

Si conduces

Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas

Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia

Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro

Si te encuentras en la vía pública

Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia

No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte

Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes

No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua

Si estás en casa

No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas

Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües

Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas