Anuncia Protección Civil Municipal fin de semana mayormente soleado

Noticias de Chihuahua.-

La Coordinación Municipal de Protección Civil, dio a conocer que éste será un fin de semana mayormente soleado, con posibilidad de lluvias de hasta un 80% para el próximo domingo, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, por ello es importante tomar las debidas precauciones tanto para evitar deshidrataciones como incidentes derivados de las precipitaciones.

Este viernes permanecerá mayormente soleado, con temperatura de 30 grados Celsius como máxima y 17 como mínima; el sábado se esperan nublados intermitentes y temperaturas que llegarán a los 31 y 19 grados, respectivamente; en tanto el domingo habrá nubes y probabilidad de aguaceros, con un marcador en el termómetro de 33 grados como máxima y de 19° C como mínima.

Recomendaciones por temporal caluroso:

De ser posible quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si realizas ejercicio, hazlo preferenmtemente a temprana hora o cuando haya bajado el sol

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza una sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1