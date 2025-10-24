Anuncia Municipio calendario del Festival de Día de Muertos 2025 “El Regreso de las Ánimas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invitan a conmemorar una de las tradiciones más representativas de México con el Festival de Día de Muertos 2025 “El Regreso de las Ánimas”, que se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre en el Centro Histórico de la ciudad, y hasta el 7 de noviembre en el Museo Sebastian.

El objetivo de esta celebración es fomentar la preservación del Día de Muertos desde sus raíces ancestrales, promoviendo la participación activa de la comunidad y fortaleciendo el sentido de identidad cultural entre generaciones. Entre las principales actividades destacan:

El Puente de las Ánimas, instalado sobre la avenida Independencia, simbolizará el tránsito de las almas desde el Mictlán hacia el mundo de los vivos. Con una estructura de flores de cempasúchil, veladoras y proyecciones temáticas, este espacio evocará el regreso de los espíritus a través de la luz y el color.

En el Museo Sebastián y la Casa Siglo XXI, del 1 al 7 de noviembre, se presentará en el patio central una lluvia de velas, flores y Cempasúchil, así como en la sala Puerta del Sol encontraremos un hermoso altar para un homenaje al arte efímero y a la memoria colectiva.

La Plaza de Armas será una experiencia con un tunel “Camino de las Animas” de luces, flores suspendidas y caminos de Cempasúchil, un cráneo monumental como pieza central del altar urbano. También contará con una Experiencia Sensorial, que incluirá aromas de incienso, acompañados de cantos, y espacios fotográficos inspirados en el misticismo de la fecha.

El acto central será el Desfile de Día de Muertos “El Regreso de las Ánimas”, que se realizará el 2 de noviembre a partir de las 18:00 horas, iniciando en avenida Carranza y 20 de Noviembre, continuando por avenida Aldama hasta concluir en Plaza de Armas. Este recorrido escénico rendirá tributo a los cuatro elementos del Mictlán: fuego, agua, tierra y aire.

La convocatoria para participar en el desfile se encuentra abierta hasta el 29 de octubre y puedes consultar las bases en la siguiente liga: https://bit.ly/elregresodelasanimas.

La directora del Instituto de Cultura, Fernanda Bencomo comentó que se espera una asistencia de más de 60 mil personas al igual que en el 2024, y que el Festival de Día de Muertos 2025 promete ser una experiencia inmersiva que une el arte, la memoria y la espiritualidad en el corazón de la ciudad.

El Instituto de Cultura del Municipio invita a las y los chihuahuenses a vivir esta celebración y consultar la programación completa en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal de Chihuahua.