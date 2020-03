Anuncia Maru Campos descuentos en contribuciones municipales y apoyos a micro y pequeñas empresas

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos Galván anunció este jueves las medidas que se tomarán desde el Gobierno Municipal para apoyar a las micro y pequeñas empresas y para aligerar la carga de las familias chihuahuenses respecto a las contribuciones municipales.

En su mensaje, Campos Galván presentó nueve acciones ante el impacto del COVID19 en la economía de la ciudad.

Destacó el aumento del Fondo Municipal para Emprendedores, la creación de una bolsa de trabajo, descuentos en recargos del predial durante el 2020, así como la posibilidad de descuentos en el predial del año 2021 de hasta el 90 por ciento.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de la Presidenta Municipal:

“Amigas y amigos los saludo hoy jueves 26 de marzo.

En el Gobierno Municipal somos muy conscientes del impacto que la contingencia por el COVID19 tiene en nuestra vida diaria, así como en la economía familiar.

Ante esto, desde el Gobierno Municipal hemos definido nueve acciones que permitan, por un lado: apoyar a las micro y pequeñas empresas y a quienes verán reducido su ingreso; y por otro aligerar la carga relacionada con las contribuciones municipales para generar ahorros en las familias.

1. Para el soporte de la actividad económica de micro y pequeñas empresas aumentaremos los recursos del Fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (FOMECH) con un monto extraordinario de 30 millones de pesos que permitirá otorgar créditos de 20 mil pesos a 1,500 micro y pequeñas empresas, con tasa cero, sin garantía y con plazo de gracia, tanto para la zona urbana como rural.

La convocatoria para este fondo se publicará el próximo lunes 30 de marzo en la página del Gobierno Municipal.

2. En apoyo al sector de servicios y comercio, ofrecemos el descuento de 90% del predial del próximo año, 2021, a aquellos propietarios cuyo inmueble sea actualmente arrendado a una micro y pequeña empresa y decidan solidariamente apoyar a su arrendatario con la condonación de las rentas de abril y mayo 2020.

Esto es, si usted posee un predio y actualmente lo renta a algún restaurante o comercio que esté siendo afectado por la contingencia, y solidariamente no le cobra las rentas de abril y mayo, en 2021 obtendrá el descuento del 90% en el predial de ese inmueble.

Esta medida formará parte de la Ley de Ingresos 2021 del Municipio de Chihuahua.

La información y requisitos para tener este beneficio se publicarán en la página web del municipio el próximo lunes 30 de marzo.

3. Para quienes han perdido su empleo o fuente de ingreso por la contingencia sanitaria, abrimos una página de internet que funcionará como bolsa de trabajo a fin de promover sus capacidades y habilidades de manera preferencial entre la iniciativa privada y las dependencias del sector público, la página es trabajemoscuu.mx

4. Agilizar los pagos de la administración municipal a proveedores locales a fin de que cuenten con recursos para su funcionamiento y el mantenimiento de empleos.

5. Continuaremos la inversión pública proyectada: las obras en construcción y proyectadas no se suspenderán, lo que significa una inversión superior a 650 millones de pesos para impulsar la economía local.

6. Ampliamos el plazo en el pago del impuesto predial de este año con la reducción del 100% de recargos a todas a las personas físicas y morales durante 2020. Si aún no has pagado el predial, no se generarán recargos en el resto del año.

7. Se suspenden todos los actos de ejecución y cobranza del Gobierno Municipal desde el día de hoy y hasta el 30 de junio.

8. Iniciamos la aplicación del 50% de descuento en todos los trámites con el Gobierno Municipal.

9. Se reduce en 100% los recargos en operaciones de traslación de dominio a todas las personas físicas y morales hasta el 30 de junio.

Estas acciones son la aportación inicial del Gobierno Municipal para atender la economía familiar y local ante esta contingencia,

Confío en que los otros órdenes de gobierno corresponderán con el esfuerzo de todos para tomar las medidas que en su competencia ayuden a llegar a más personas.

Debemos seguir fuertes y seguir trabajando juntos

Recuerden de la acción de cada uno, de la acción de todos, depende cómo hagamos frente a esta contingencia.

Mantente informado de las acciones que vayamos tomando.

Tenemos que acompañarnos, si tú te cuidas, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos

Aquí estamos y juntos vamos a salir adelante.”