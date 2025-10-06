Anuncia Marco Bonilla programa intensivo de recarpeteo para cierre de año

El objetivo para el cierre del año, de acuerdo con lo declarado por el alcalde Marco Bonilla, será un programa intensivo de recarpeteo de principales avenidas y calles de la capital. Lo anterior al cuestionarle si seguirá en pie el proyecto de poner mallas ciclónicas en la ciudad para evitar suicidios.

«Hoy, creo que los ciudadanos estarán de acuerdo conmigo, la urgencia es rehabilitar la carpeta asfáltica de la ciudad. Hay un malestar social y lo entiendo perfectamente. Gracias a Dios ha sido un año muy llovedor y las lluvias han tenido muchos beneficios, pero también daños en la carpeta asfáltica, con baches y a esta que se llama como piel de cocodrilo sobre algunos carriles».

Recalcó que la prioridad del Gobierno Municipal, presupuestal será, hacer un programa intensivo de recarpeteo y bacheo para toda la ciudad y nos permita revertir justamente la situación que hoy en día se atraviesa en la capital chihuahuense.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.