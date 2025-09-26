Anuncia JMAS cambio temporal de horario de suministro de agua potable en zona El Reliz por obras del Gobierno Municipal

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que, derivado de los trabajos que realiza el Ayuntamiento de Chihuahua en el cruce de las calles Pedro Zuloaga y Mariano Valenzuela, algunos fraccionamientos de la zona El Reliz tendrán un cambio en el horario de servicio de agua potable.

El suministro cambiará a un horario de 6 pm a 9 am por aproximadamente 10 días, tiempo estimado para la conclusión de las obras viales que se realizan en el sector.

Las colonias son: Saratoga, Ankara, Andares, Castilla Reliz y Berna, además de las plazas comerciales City Center y Plaza Nórdica.

Este cambio de horario es preventivo, con el fin de evitar que las altas presiones dañen la infraestructura hidráulica.

