Anuncia IMCFD eventos para cerrar el 2025; próximo fin de semana hay torneo de softbol

Juan Manuel Abdo, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, a casi tres meses de que termine el 2025, mencionó que lo que está en la agenda es el Torneo de Softball que hoy fue anunciada, asimismo, la Semana Americana del Deporte, que cerrará el último día de este mes.

«Algo bien importante, es muy importante para nosotros porque pone a Chihuahua en una vitrina internacional, además de que hacemos coordinación con otras ciudades de otros países, mostrando lo que hacemos, aunque son muchas de ellas actividades ordinarias, pero mostrarlas desde otro lado nos genera esta vinculación y alianza con otras instituciones».

También viene la Copa Chihuahua Cimarrón y la última Chihuahua capital, además de la carrera 21K.

Anuncian torneo de Softbol

Hoy el titular del Instituto, en colaboración con el comité municipal de softbol presentaron la doceava edición del Campeonato Estatal de pitcheo lento “Sigamos juntos en el softbol”.

Son 30 equipos los participantes, de los cuales 18 son del municipio de Chihuahua.

Nos visitan equipos de Juárez, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Parral. El torneo se realiza este fin de semana del 26 al 28 de septiembre en 7 campos en la ciudad:

Luis Fuentes Molinar

Emiliano Zapata

Héctor Gutiérrez

Tuto Olmos

Ing. José “Pepe” Acuña”

Prof. Reyes Torres

Centauros

Lo atractivo de este torneo es que participan jugadores que integraron equipos en la Liga de Beisbol Estatal, un nivel competitivo muy atractivo para todos los espectadores.

Este evento se enmarca en la Semana Americana del Deporte.