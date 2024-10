Anuncia Gobierno Municipal descuento del 80% en recargos del Predial en noviembre y diciembre

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, informa a la población que durante los meses de noviembre y diciembre se tendrá un descuento del 80 por ciento en los recargos del Impuesto Predial.

Este descuento aplica a personas físicas y morales; los cuales podrán acudir a uno de los 10 puntos de cobro donde podrán pagar a 6 meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA.

También está la opción de pago en línea desde la página del Gobierno Municipal: www.municipiochihuahua.gob.mx; en caso de alguna duda se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702.

*Ubica los puntos de pago:*

*Centro*

1. Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

2. Tesorería Municipal (Plaza de Armas), calle Victoria #14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

*Norte*

3. Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

4. Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes

5. Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero #50, abierto 24 horas.

*Sur*

6. Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

7. Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas.

8. Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano #13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.9. Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm.

10. Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.