Anuncia DSPM canje de armas en Aldama del 14 al 16 de noviembre

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas informó que del 14 al 16 de noviembre, el municipio de Aldama, replicará el Canje de Armas, tal y como se realiza en la capital.



”Obviamente que todo esto ayuda a prevenir la incidencia delictiva que pueda afectar a la capital”.



Cabe recordar que en meses pasados, el municipio antes mencionado sufrió una serie de eventos violentos protagonizados por el crimen organizado.



El jefe de la Municipal, celebró esta propuesta por parte de la SEDENA y Ayuntamiento vecino al canje de armas.

