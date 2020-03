Anuncia Cabada suspensión de eventos masivos y límite de acceso a instituciones públicas

Noticias de Chihuahua.-

Tras encabezar una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa Interinstitucional de Atención al Coronavirus, COVID-19, el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, dio a conocer los acuerdos que fueron tomados en la reunión y llamó a los ciudadanos a no entrar en pánico.

Comentó que debido a la interacción entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se tomó la decisión de considerar a ambos lados de la frontera como una sola región y atender las medidas como un asunto binacional, precisando que ya existe un caso confirmado en esta localidad y tres más en la ciudad norteamericana, tratándose de personas que se contagiaron durante sus viajes al extranjero y que aún no se detecta el virus en segunda instancia en la región.

Informó que se acordó limitar el acceso a instituciones públicas a un total de 10 personas por piso o conforme a los metros cuadrados de la dependencia que atienda de manera directa a los ciudadanos, con el fin de promover la sana distancia entre las personas, así como el uso de internet para realizar los trámites disponibles.

Así mismo, adicional a la cámara térmica que se instalará en el Aeropuerto Internacional “Abraham González”, se dispondrá de termómetros infrarrojos en la Central Camionera para detectar a personas con fiebre, actividad que se realizará en conjunto con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.

También se incrementará la campaña de salud para informar a la ciudadanía sobre el escenario actual y difundir las medidas de prevención correspondientes.

Los empleados del Gobierno Municipal con más de 60 años de edad, con embarazo o discapacidad, no tendrán que acudir a trabajar a las instalaciones del Municipio, situación que se implementará en 579 trabajadores de la administración.

Así mismo, se determinó redirigir el programa Médico a tu Puerta para atender a personas de la tercera edad y con vulnerabilidad; se capacitará a los médicos de empresas maquiladoras para atender al personal que allí labora, lo cual se realizará por parte del Estado y Municipio.

También se tomó la decisión de cancelar eventos públicos masivos con un periodo de prueba hasta el 15 de abril y no se autorizará la presentación de espectáculos que congreguen a más de 100 personas.

Así mismo, se evitará la pronunciación en medios de comunicación de personas ajenas a la Mesa Interinstitucional; se hará la gestión para que los albergues tengan medidas médicas adicionales para que las personas de nuevo ingreso sean monitoreadas hasta por 14 días y determinar si tienen síntomas de la enfermedad.

Por parte de la Iglesia Católica se determinó suspender misas los fines de semana y se promoverá con otros cultos religiosos suspender sus congregaciones en donde se reúnan más de 100 personas.

Para finalizar, el Alcalde informó que las Sesiones de Cabildo tendrán un acceso limitado al recinto donde se celebran, contando solo con la participación de los regidores y se cuidará la distancia sugerida entre otras personas, por lo cual también se facilitará gel anti bacterial con 70 por ciento de alcohol a los asistentes.