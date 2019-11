Anuncia Cabada su plan B en alumbrado público

Noticias de Chihuahua.-

El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, anunció que mañana presentará al Cabildo la nueva propuesta del proyecto de Juárez Iluminado.

El nuevo proyecto permitirá encender entre 35 y 40 mil lámparas nuevas a través del ahorro que se ha obtenido en la administración, así como de los ajustes que se presentarán en el presupuesto a los regidores para el próximo año.

La diferencia es que Juárez Iluminado como se presentaba de manera original, cambiaba en ocho meses las 110 mil luminarias, comentó.

El Alcalde dijo que primero es necesario presentarlo al Cabildo y asignarle recursos en el presupuesto de egresos. Además, aclaró que no considera prudente gastar 12 millones de pesos de dinero público en un plebiscito que los juarenses no pidieron, pues en todo caso deberían pagarlo quienes lo solicitaron, pues con esos 12 millones de pesos se estarán pavimentando 12 calles.

Refirió que sigue asumiendo la responsabilidad de brindar alumbrado público eficiente a los juarenses pero se hará destinando recursos propios, provenientes de los ahorros que se han obtenido y de ajustes de presupuestos de otros programas, mas no de los programas sociales ni de aquellos que van dirigidos a obra de infraestructura.

Cabada Alvídrez dijo que el plebiscito es una gran herramienta para escuchar a la ciudadanía, pero desgraciadamente está siendo utilizado como un instrumento político para denostar y polarizar las opiniones.

Indicó que no habrá de prestarse al uso político de la voluntad popular porque la gente sí quiere un Juárez Iluminado.

El Presidente Municipal recordó que hace meses se juntaron más de 80 mil firmas de apoyo y se tuvo acceso a un estudio de una encuestadora que muestra en una encuesta reciente que el 75 por ciento aprobó el proyecto que la administración socializó en 16 mesas distinta con la sociedad civil, agrupaciones y diputados del Congreso del Estado.

Señaló que anticipando la politización del proyecto de Juárez Iluminado, la semana pasada se realizó una prueba y se encendieron 683 lámparas en Rancho Anapra, La Conquista y Lomas de Poleo.

No son lámparas nuevas, las reparamos y cableamos para que dieran el servicio; en definitiva es un proceso lento y no se generan ahorros, Soy hombre que vino a trabajar y no a quejarse, estos serán los recursos que disponemos y con eso vamos a trabajar, dijo.

Respecto al proyecto, prefirió reservarse los detalles, pero expuso que la primera etapa andará en los 200 millones de pesos y que en total, para los dos próximos años se estima sean 600 millones de pesos los que se inviertan en alumbrado.