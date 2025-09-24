Ante las calumnias, soy la primera en pedir que se aclare este asunto: Nancy Escárcega

“Jamás he intervenido en ninguno de los procesos vinculados a Edgar E. V. La justicia se defiende con expediente en mano, no con rumores ni infundios, con graves señalamientos sin sustento. Respondo y responderé por mis actos, siempre, sin ambigüedades”, así lo declaró la magistrada del Tribunal de Disciplina, Nancy Escárcega.

La Magistrada remarcó que su designación se realizó conforme a la ley y su desempeño siempre ha sido con apego a la ley. Remarcando que no tiene atribuciones ni facultades para incidir en este tipo de resoluciones.

“No temo a la revisión porque no tengo nada que ocultar. He dedicado mi vida profesional a la defensa de la justicia y al cumplimiento irrestricto de la ley. Por ello, lejos de evadir, soy la primera en exigir que se investigue. Mi deber es con la Constitución y la ley, con nadie más”, sentenció.

En ese sentido Nancy Escárcega instó a que se informe de manera inmediata a la ciudadanía todos los antecedentes y fundamentos del caso y que se investigue de manera exhaustiva.

“Las injurias que se han vertido,son eso. No han presentado ninguna prueba, ningún elemento, ningún dato que ponga en duda mi actuar profesional. Reitero mi compromiso absoluto con la justicia y el combate frontal a la corrupción, eso lo que los chihuahuenses demandan y merecen”, concluyó.