Ante iniciativa del GPMorena para extinguir el ICHITAIP, Alma Portillo se reunirá con secretario de la Función Pública

Luego de que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para crear la Ley de Protección de Datos Personales, con la que pretende extinguir el ICHITAIP, la presidenta de la Comisión de Transparencia del Poder Legislativo local, Alma Portillo, informó que analizarán dicha propuesta y que además planea reunirse con el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro.

“Se trata de una iniciativa similar a la que se presentó a nivel federal. Es decir, que las funciones que realiza el órgano garante de la transparencia y acceso a la información pública recaen en la Función Pública”, señaló Portillo Lerma.

Respecto a la desaparición del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) que plantea la bancada de Morena, la diputada de Movimiento Ciudadano explicó que “estamos trabajando en qué es lo que sucederá con la transparencia, lo he dicho y seguiré insistiendo con lo mismo. No podemos permitir que en el estado de Chihuahua la materia de transparencia dé un paso atrás”.

Asimismo, la diputada Alma Portillo adelantó que se reunirá con Roberto Fierro, secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, dependencia en la que recaería la labor de transparentar la actividad gubernamental en caso de que desaparezca el ICHITAIP, tal como lo plantea la iniciativa de Morena que busca homologar esos rubros con la legislación federal.