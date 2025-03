«Andrea Chávez enemiga #1 de Chihuahua, ponte a jalar»: Daniela Álvarez

La presideta del Comite Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez dio a conocer un mensaje a la senadora morenista, Andrea Chávez en el cual asegura que es momento de que se «ponga a jalar» en vez de andarle dedicando videos y comprarse zapatos caros, nuevamente reta a la senadora.

”Yo creo que la Senadora no me conoce, porque no me preocupa ni me dan miedo sus videos, incluso yo en muchas ocasiones yo la he retado a un debate, hoy sacaré un video para hacerle unas aclaraciones importantes ella está muy preocupada por lo que está dirigencia hace o deja de hacer”, comentó.

Asegura que las carteleras que se han dado con imagen de Daniela Álvarez son pagadas por la dirigencia y cuentan con identificador del INE, con este se señala cuánto costo y quien lo pagó, señalando que la senadora Chávez tendrá que aguantarse pues colocará uno más.

«Yo no descartaría sacar otras msas para que le de coraje aqui estamos para desenmascarar, ella es la mentirosa número uno de Chihuahua, es la enemiga numero uno del estado de Chihuahua porque si ustedes se meten a ver las iniciativas que ha presentado es solo una sola ¿Que le entrega esa senadora a Chihuahua?, de que le sirve a los chihuahuenses tenerla de senadora, de nada, porque ella solo va y cobra para comprarse sus costosos zapatos, que demuestre que sabe trabajar y se deje de chismes o hagamos una mesa de debate», comentó.

Asegura que Chávez ya sabe donde encontrarla para que se dirija a ella directamente, pues la esperará con mucho gusto en las oficinas del PAN, pues la agenda de morena es la agenda de la muerte.